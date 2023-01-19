Названа причина страшного пожара в воинской части в Армении

19 янв. 11:01

Пожар в воинской части в селе Азат Гегаркуникской области, унесший 15 жизней, по предварительным данным, возник при растапливании печи бензином, сообщил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что 21 декабря прошлого года начальник Генштаба ВС РА издал приказ о предупреждении пожаров. В числе прочего было настрого запрещено использовать бензин и прочие легковоспламеняющиеся вещества для отопления - для растопки печей военным регулярно раздаются менее опасные вещества.

Предварительным установлено, что офицер при растопке печи заливал внутрь бензин из пятилитровой тары. После распространения огня офицер отбросил ее в сторону части, передает Sputnik Армения.

По последним данным, жертвами пожара стали 15 солдат срочной службы, еще шестеро срочников и один офицер пострадали и в районе 02:00 были доставлены в гарнизонный госпиталь Гегаркуникской области.