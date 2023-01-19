Азербайджан запустил первый межгосударственный арбитраж против Армении

19 янв. 10:49

Азербайджан в соответствии с Бернской конвенцией "Об охране живой природы и природной среды Европы" начал первый межгосударственный арбитражный процесс, цель которого - привлечение Армении к ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия АР во время незаконной оккупации международно признанных азербайджанских территорий в течение почти тридцати лет. Такое сообщение распространил МИД Азербайджана.

В нем говорится, что Азербайджан, освободив свои земли от оккупации в 2020 году, собрал все доказательства уничтожения окружающей среды во время незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Действия, совершенные Арменией, нанесли крупный ущерб естественной среде обитания и живым видам, что стало причиной истощения природных ресурсов и уничтожения биоразнообразия. Массовая вырубка лесов, осуществлявшаяся Арменией, вырубка деревьев и загрязнение территорий в результате незаконной строительной и горнодобывающей деятельности на территориях, до оккупации бывших заповедниками, поставили под угрозу свыше 500 видов диких животных в Азербайджане.

В МИД уточнили, что в прошлом году программа ООН по окружающей среде (UNEP) констатировала, что "особо охраняемые и ценные леса" на оккупированных Арменией землях Азербайджана уничтожаются, есть наглядные свидетельства крайней степени вырубки лесов и разрушения населенных пунктов для постройки ГЭС Галача, промысла Чардаглы, промысла Демирли-1 в Лачине. В результате этих действий Армении реки, в том числе трансграничные, то есть текущие из Армении на территорию Азербайджана, оказались загрязнены на экстремальном уровне. В минувшем году UNEP также указала, что развитие Арменией горнодобывающей промышленности в регионе спровоцировало "химическое загрязнение воды, почвы, флоры и фауны", сотни погибших рыб были найдены в реке Охчучай, несколько охраняемых видов рыб и земноводных - под угрозой исчезновения.

В поданном Азербайджаном межгосударственном иске указано, что, наряду с другими обязательствами, армянская сторона грубо нарушила обязательства по Бернской конвенции - речь идет об обеспечении защиты, восстановления и улучшения среды обитания дикой флоры и фауны. Баку призывает мировое сообщество осудить разрушение Арменией одной из богатейших и наиболее биологически разнообразных экосистем в мире в период оккупации. В рамках арбитражного процесса Баку требует от Еревана прекратить нарушения Бернской конвенции и выплатить Азербайджану полную компенсацию за уничтожение окружающей среды на находившихся в оккупации территориях.