СМИ: Власти Армении задумались о новом крупном кредите

19 янв. 10:48

Правительство Армении в феврале-марте планирует подписать новое кредитное соглашение с Азиатским банком развития (АБР) на крупную сумму для проведения новых изменений в государственной системе, - пишет армянская газета "Паст" со ссылкой на свои источники.

"Нынешним властям за четыре года "удалось" полностью нарушить золотое фискальное правило, превысив максимальный порог в 60% государственного долга к ВВП: в Армении этот показатель составляет почти 64%", - отмечает издание, передает NEWS.am.

В то же время автор публикации отмечает, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда выступал против любых кредитных соглашений.