Россиянка нелегально везла из Турции золото с бриллиантами

19 янв. 10:26

В аэропорту Домодедово у пассажирки, прибывшей из Стамбула, сотрудники таможни обнаружили незадекларированные золотые украшения на 4 млн рублей.

Всего женщина пыталась незаконно ввезти 19 ювелирных изделий. «Гражданка Российской Федерации перевозила в ручной клади серьги, кольца, колье, браслеты и подвески известного бренда Bulgari. <…> Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость товаров составила 4 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

Ведутся проверочные мероприятия.

Может быть возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»).