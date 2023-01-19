Алматы избавят от незаконных кладбищ

19 янв. 10:14

В Алматы готовятся к закрытию почти половины городских кладбищ, - стало известно на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Алатауского района.

На встрече один из жителей района поднял вопрос кладбищ и попросил их закрыть, поскольку из-за существующих санитарных норм жители микрорайона не могут пользоваться своей землей.

"В городе 70 кладбищ, 30 из них готовятся к закрытию. Действующее законодательство никак не регулирует процедуру. Поэтому мы действуем по аналогии. В настоящее время готовятся два постановления о закрытии", – ответил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, передает Sputnik Казахстан.

Как поведал аким Алматы, многие городские кладбища не были даже приняты на баланс, что не позволяет принимать решение по объектам, которые не находятся на балансе города.

Аким Алматы добавил, что закрытие ряда кладбищ планируется до конца февраля.