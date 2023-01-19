Пустыня Каракумы повлияла на качество воздуха в Тбилиси

19 янв. 10:01

В Тбилиси фиксируется ухудшение качества воздуха, специалисты считают, что загрязнение транспограничное и вызвано распространением песчаных масс из пустыни Каракумы, расположенной в Центральной Азии, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.

В грузинской столицы 18 января, согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха порталом Air.gov.ge, было зафиксировано увеличение твердых частиц PM10 и PM2.5. Особенно грязный воздух был на проспекте Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили.

Транспограничное загрязнение, отмечают синоптики, является метеорологическим явлением, в течение года оно фиксируется в определенные дни.