В Тбилиси рассказали о пользе возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

19 янв. 9:57

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили сообщил, что возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией принесет пользу жителям двух стран.

"Хочу напомнить общественности, что в России проживает до миллиона этнических грузин, и если между двумя странами будет авиасообщение, то это, безусловно, будет хорошо для наших сограждан, грузин, детей нашей страны", - цитирует его Sputnik Грузия.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на скорейшее восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.