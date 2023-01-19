Турция ждёт от Армении искренности в делах

19 янв. 9:47

Анкара надеется, что в процессе нормализации отношений Ереван проявит искренность не только на словах, но и на деле, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы ожидаем, что будут сделаны искренние шаги к миру. В последнее время, к сожалению, мы наблюдаем шаги назад. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян искренен, но мы хотим видеть это не только на словах, но и на деле", - сообщил он, пишет издание Yeni Akit.

По словам главы ведомства, Анкара и Баку искренне настроены на нормализацию отношений с Арменией.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, ключевым практическим шагом, которого от Еревана ждет Анкара, является улучшение отношений с Баку.



"Турция ожидает, что Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и признает территориальную целостность как азербайджанскую, так и турецкую. Армянские власти сегодня ведут двойную политику, опираясь на западные страны и исходя из имперских желаний этих государств повлиять на регион. Но это недопустимо. Усложняется мирный процесс, затрудняется исполнение Ереваном договоренностей, поскольку у его политических спонсоров на Южном Кавказе свои интересы", - прежде всего сказал он.



"Страны, на которые оглядывается Армения, не беспокоят процессы, которые необходимы для региона: достижение мира и обеспечение экономического процветания региональных государств. Поэтому самое первое, чего ждет Турция от Армении – это прекращение двойной игры и заключение мирного договора. Еревану необходимо сесть за стол переговоров и принять окончательное правильное решение, что обеспечит мир, безопасность и рост благополучия на Южном Кавказе", - подчеркнул Тогрул Исмаил.



"То, что делает Ереван, вредит самой Армении. Республика отстает от тех процессов, которые происходят в регионе – экономических, коммуникационных, логистических и так далее. Если Армения хочет существовать в регионе как нормальное государство, она должна понять, что без мира и мирного договора, а также признания территориальной целостности соседей это невозможно. Конфронтационная политика Армении в первую очередь создает проблемы армянскому народу, а только потом всему нашему региону", - заключил профессор Анкарского университета.