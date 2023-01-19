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Кубань снова возглавила Национальный туристический рейтинг

Кубань снова возглавила Национальный туристический рейтинг

По итогам 2022 года Краснодарский край снова занял первое место в российском Национальном туристическом рейтинге, набрав 121,7 баллов.

Критериями для оценки регионов стала туристическая привлекательность, доходность и уровень развития инфраструктуры. На втором месте рейтинга расположилась Московская область, а на третьем - Москва. И хотя в 2022 году Краснодарский край "просел" по некоторым показателям, но в абсолютных цифрах регион все равно опережает конкурентов, - передает портал Юга.ру.

В рейтинг попал и Крым, который расположился на пятом месте и набрал 112,7 баллов. На 55 строчке рейтинга находится Севастополь с 53,4 баллами, а на 72-й позиции - Адыгея.

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