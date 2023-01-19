Стали известны детали пожара в воинской части в Армении

19 янв. 9:40

Пожар в воинской части в Армении, жертвами которого стали 15 военнослужащих, тушили в течение пяти часов, об этом сообщает Спасательная служба МВД.

Ночью примерно в 01:15 в Центр кризисного управления поступил сигнал о том, что в селе Азат Гегаркуникской области пылает здание. На место событий направились оперативные группы областной Спасательной службы и три боевых расчета пожарных.

Им удалось локализовать пожар в 02:58, полностью потушить в 06:33. огонь уничтожил все здание казармы - около 104 кв м. Из него вынесли 15 погибших, трое выжили и с ожогами различной степени тяжести доставлены в медцентр Вардениса.

По информации Общественного телевидения Армении, командующий вторым армейским корпусом Ваграм Григорян будет отправлен в отставку.

Как передает Sputnik Армени со ссылкой на источник в Минобороны, лишится поста и начальник службы пожарной безопасности управления тыла ВС Армении.