По Лачинской дороге проехали автомобили МККК и РМК

19 янв. 9:37

Мирная акция азербайджанских активистов на дороге Ханкенди-Лачин продолжается 39-й день.

Участники акции выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Акция, продолжается несмотря на холодную погоду и по-прежнему не мешает проезду транспорта по дороге.

Этим утром экоактивисты в очередной раз создали условия для проезда по Лачинской дороге четырех автомобилей, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК), а также колонны автомобилей, принадлежащих российским миротворцам. Дорога открыта для гуманитарного транспорта.

Напомним, акция проводится возле поста российских миротворцев с 12 декабря.