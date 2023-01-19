Казахстанский премьер возглавил Совет директоров фонда "Самрук-Казына"

19 янв. 9:29

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов занял пост председателя Совета директоров Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", такое сообщение распространила пресс-служба фонда.

"В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан, председателем Совета директоров АО "Самрук-Казына" избран премьер-министр Казахстана Алихан Асханович Смаилов", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее на этом посту работал британский подданный Джон Дудас, который остается в Совете директоров в статусе независимого директора фонда.