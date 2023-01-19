Чартеры свяжут Узбекистан и Чехию

19 янв. 9:25

В Ташкенте состоялись переговоры по поводу возможности запуска чартерного авиасообщения между городами Узбекистана и Чехии.

Первый заместитель министра культуры и туризма Улугбек Азамов и коммерческий директор международного аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге Ярослав Филип обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. Стороны затронули вопрос налаживания чартерных рейсов между Узбекистаном и Чехией, а также сотрудничество с пражским аэропортом, которое поможет развитию культуры и туристического потенциала Узбекистана.

Достигнуты договоренности о широком продвижении в чешских СМИ туристического потенциала республики, о проведении узбекско-чешского форума с привлечением бизнеса, об организации инфотуров для представителей СМИ Узбекистана и Чехии.