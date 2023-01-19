Кубань останется во власти тепла

19 янв. 9:25

Сегодня воздух в Краснодаре прогреется до 15 градусов тепла, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть восточный, его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, а на участке Анапа-Геленджик местами порывы до 9-14 м/с. Температура воздуха по краю от 8 до 13 градусов тепла, местами в южной половине края до 18, в горах 5-10 со знаком плюс, на участке Анапа-Геленджик – до 19 тепла, - передает "АиФ-Юг".

Выходные дни на Кубани будут теплыми и сухими. Температура воздуха в Краснодаре сохранится на отметках 9-11 градусов тепла.