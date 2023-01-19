Завод "Ферганаазот" стал собственностью сингапурской компании

19 янв. 9:06

Агентство государственных активов Узбекистана заключило соглашение по продаже 99,02% государственного пакета акций АО "Ферганаазот" сингапурской Indorama Corporation Pte. Ltd.

Приватизация предприятия началась в декабре 2021 года. Из 10 претендентов отобрали четверых, полностью соответствующих критериям, а наилучшее предложение представила компания Indorama Corporation Pte. Ltd (Сингапур). Выкупная стоимость акций составила $140 млн, - передает Sputnik Узбекистан.

Инвестор также берет на себя обязательство по вложению еще $100 млн на модернизацию предприятия.

Соглашение об основных условиях договора купли-продажи стороны подписали в рамках Бизнес-форума в Сингапуре, организованного в рамках государственного визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Напомним, АО "Ферганаазот" – крупнейшее предприятие по производству минеральных азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы, выпускающее 2,8 млн т удобрений в год.