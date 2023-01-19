На итальянском кинофестивале покажут кинофильмы Азербайджана и Грузии (ВИДЕО)

19 янв. 8:58

Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова Balıqlara Xütbə ("Проповедь рыбам") будет показан на Международном кинофестивале в Триесте, который пройдет 21-28 января.

Картина Байдарова будет показана 26 января. В съемках фильма были задействованы специалисты из Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. В картине снимались: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров, - передает Sputnik Азербайджан.

Ранее кинолента получила две премии на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где была удостоена двух наград – "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды". Также она была представлена в конкурсной программе Международного фестиваля артхаусных фильмов BIAFF (Batumi International Art-House Film Festival) в Батуми и на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия) (FilmFestival Cottbus).

Также в конкурсной секции фестиваля 25 января состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили.