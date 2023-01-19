19 янв. 8:29

Накануне новая частная узбекская авиакомпания Centrum Air получила первые самолеты.

"18 января в 19:07 и 19:18 по местному времени в международном аэропорту "Ташкент" приземлились два воздушных судна новой отечественной авиакомпании Centrum Air. Прибывшие из Вильнюса самолеты торжественно встретило руководство авиакомпании, журналисты и авиаспоттеры", – отметили в Uzbekistan Airports, передает Podrobno.uz.

Два судна Airbus A320-232 стали первыми пассажирскими самолетами авиакомпании. В ближайшее время авиаперевозчик получит еще одно пассажирское воздушное судно - Boeing 737.