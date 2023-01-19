В грузинской столице зафиксировано сильное загрязнение воздуха

19 янв. 7:28

Грузинские экологи накануне обнаружили значительное ухудшение качества воздуха в Тбилиси, - сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха порталом Air.gov.ge, воздух в Тбилиси был сильно загрязнен, особенно - на проспектах Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили, - передает Sputnik Грузия.

В воздухе столицы и некоторых районов Грузии было зафиксировано увеличение твердых частиц PM10 - твердых частиц диаметром 10 мкм, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы, и PM2.5 - взвешенных твердых микрочастиц от 10 нм до 2,5 мкм.

Причину данного процесса на основе разных метеорологических данных устанавливают синоптики Национального агентства окружающей среды, на что понадобится определенное время.