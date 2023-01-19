Турция подтвердила готовность к отправке российского зерна нуждающимся странам

19 янв. 6:59

Турция завершила приготовления для начала переработки зерна из РФ и отправки его нуждающимся странам, - сообщили в министерстве сельского хозяйства страны.

"Россия в минувшем году произвела 153 млн т зерна, есть остатки с предыдущих лет. Мы подготовились к обработке этого зерна и отправке его нуждающимся странам. Мы ждем, когда Россия отправит нам зерно", - сообщил источник в ведомстве, передает РИА Новости.

"Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник. Ранее глава министерства Вахит Киришджи заявил, что в обработке зерна будут задействованы простаивающие предприятия, где производятся макароны, мука и крупы.

Напомним, президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны.