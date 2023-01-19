В Узбекистане возобновляются автобусные рейсы в Россию и Казахстан

С сегодняшнего дня, 19 января, возобновляются международные автобусные рейсы из Узбекистана в Россию и Казахстан, - сообщили в узбекистанском министерстве транспорта.
"Возобновляется международное автобусное сообщение из Узбекистана. Погода нормализовалась, холода начали отступать", - сказал представитель министерства, передает РИА Новости.
Сегодня с автовокзала "Ташкент" будут отправлены автобусные рейсы в Москву, Алматы, Астану.
Напомним, автобусное сообщение из Узбекистана в Россию и Казахстан было приостановлено с 13 января из-за сильных морозов в этих странах.