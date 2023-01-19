Россияне празднуют Крещение Господне

19 янв. 6:13

Россияне отмечают один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне. По всей стране проходят Крещенские купания.

В столичном регионе оборудованы более 50 мест для купания, где дежурят представители полиции и МЧС. Традиционные Крещенские купания начались и у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, - рассказали в Минобороны РФ.

"Для того, чтобы омовение могли совершать сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могут погреться и выпить чай", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Также отметили, что в честь Крещения, одного из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников, в российских храмах пройдет праздничная литургия.

Набрать освященную воду в храмах и окунаться в крещенскую купель можно будет до конца дня.