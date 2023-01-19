Дом-музей был отреставрирован на родине поэта Паоло Иашвили

19 янв. 5:50

Дом-музей грузинского поэта Паоло Иашвили в селе Аргвети Сачхерского района был отреставрирован. Об это сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

Согласно новой концепции, пять комнат дома-музея были разделены на тематические пространства: детство и семья поэта, кутаисский период, мультимедийное пространство, зал "Цисперканцелеби" и комната Паоло.

Также специалисты собрали и обработали архивные и фотоматериалы, предметы мебели и реликвии. Отреставрирована семейная мебель, установлены информационные стенды и видеоролики.

Авторы реставрационного проекта подчеркивают важность того, чтобы при создании экспозиции был максимально сохранен аутентичный облик дома. Вместе с Национальным музеем Грузии в работах активно участвовали муниципалитет Сачхере, местное населением и семья поэта, передает "Sputnik Грузия".