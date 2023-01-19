УЕФА не спешит обсуждать вопрос о статусе России

19 янв. 3:30

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на ближайшем заседании не будет обсуждать вопрос о статусе России, сообщает телеканал "Матч ТВ".

По его данным, главными темами встречи, которая состоится в швейцарском Ньоне 25 января, станут форматы соревнований национальных сборных после чемпионата Европы 2024 года, определение страны‑хозяйки финального турнира молодежного ЧЕ‑2025 и хозяев финала Лиги чемпионов по футзалу‑2022/23.

Кроме того, планируется обсудить регламенты молодежных ЧЕ‑2023 и Евро‑2025 и женских чемпионатов Европы 2023‑го и 2025 года. В повестке также есть регламенты Лиги наций и европейских отборочных турниров.

Вопрос возвращения сборной России или российских клубов на международную арену рассматриваться не будет.

Напомним, в феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023.