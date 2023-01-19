Что осложняет отношения Франции и Германии

Кризис на Украине и меняющийся миропорядок осложнили отношения Франции и Германии накануне 60-летней годовщины подписания послевоенного договора, закрепившего перемирие. Как отмечает Euractiv, 22 января канцлер Олаф Шольц встретится в Париже с президентом Эммануэлем Макроном, а затем они проведут совместное заседание кабинета министров, отметив тем самым годовщину Елисейского договора, подписанного 22 января 1963 года.

Но отношения двух лидеров сложные. ”Шольц вообще не проевропейский, он придерживается принципа ”Германия на первом месте”, - заявил высокопоставленный член партии Макрона ”Возрождение” на условиях анонимности.

Париж считает Берлин незаинтересованным во франко-германских отношениях

- заявил Джейкоб Росс, исследователь из немецкого Совета международных отношений в Берлине. Напряженность ощущается даже общественностью: 36% французских респондентов и 39% немцев сообщили в ходе опроса, проведенного на этой неделе Ipsos, что связи между странами переживают не лучший момент.

Наследие

Наследие договора, подписанного в 1963 году в Париже лидерами послевоенной Европы, Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем, по-прежнему сильное во всем - от военного сотрудничество до молодежных обменов. Большинство в обеих странах уверено, что франко-германское партнерство жизненно важно для Евросоюза. Первый срок Макрона в качестве президента, начавшийся в 2017 году, ознаменовался значительными усилиями лидера-центриста по восстановлению экономического доверия Франции как в Берлине, так и в Брюсселе за счет в том числе болезненных и непопулярных реформ. Его теплые отношения с предшественницей Шольца, Ангелой Меркель, помогли обеспечить беспрецедентный европейский ответ на кризис Covid-19. Уже более уверенный в себе Макрон укрепляет связи и с другими европейскими партнерами: в 2021 году он подписал двусторонние соглашения с Италией и Грецией, а на прошлой неделе - с Испанией.

Сейчас с Германией не все так просто, движения вперед не происходит, поэтому Макрон старается найти альтернативных партнеров

- объясняет Росс.

Разногласия по поводу Украины и обороны

Разногласия между Францией и Германий всплыли на поверхность после того, как в феврале прошлого года Россия начала спецоперацию на Украине. Оба партнера в начале не спешили отстраняться от России, основного поставщика природного газа в Германию, которого Франция рассматривала в качестве одного из ключевых глобальных игроков. Но в итоге Франция, опередив Германию, отправила Украине мощную мобильную артиллерию в апреле прошлого года, а в этом месяце страна объявила о поставках легких танков до того, как Вашингтон и Берлин решили отправить боевые машины пехоты.

Глава Социал-демократической партии Шольца Ларс Клингбайль на прошлой неделе посетовал газете Die Zeit, что ”сигнал был бы куда мощнее, если бы все три страны объявили о своих решениях одновременно”. Наряду с Великобританией и Польшей Франция призывает Берлин отправить современные боевые танки ”Леопард 2” Киеву или хотя бы разрешить реэкспорт немецкой модели, активно продаваемой за границу. Многие эксперты считают, что германско-французские планы сотрудничества по созданию танков и истребителей нового поколения будут актуализированы, поскольку кризис вынудил Шольца объявить ”новую эру” оборонной политики. Но ”даже под давлением событий на Украине, скорее всего, значительного прогресса не будет”, поскольку контракты для перехода к следующей стадии разработки танков еще не подписаны, объясняет Росс. Франция также была отрезана от европейской программы противоракетной обороны Sky Shield, осуществляемой под управлением Германии. Скорее всего, в рамках ее реализации будет использоваться немецкое и американское оборудование вместе итальянского и французского.

Отчуждение возникло из-за разного стратегического видения двух государств

У Франции есть ядерное оружие и место в СБ ООН, поэтому часть французской элиты по-прежнему считает, что страна - ”сильная держава, возможно, средних размеров, тем не менее одного уровня с другими” глобальными игроками, поясняет Росс. Германия, в свою очередь, не против оставить геополитику другим, при этом находясь под защитой США, разместивших в стране ядерное оружие и почти 40 тыс. военнослужащих.

Отношения ”менее реальные”

Для Берлина ”все очень сложно, поскольку экономическая и политическая модель Германии проходит проверку на прочность”, - говорит Морис Гурдо-Монтань, бывший посол Франции в Берлине. В частности, если Китай решит продвинуться на Тайване, вторым по важности торговым отношениям Германии будет нанесен, в связи с чем, в Берлине раздаются голоса в поддержку диверсификации иностранных рынков. ”Мы должны готовится к тому, что придет время, когда Китай перешагнет свои границы”, - заявил Ларс Клингбайль в интервью Die Zeit.

В прошлом году Франция и другие соседи раскритиковали Германию за ее намерение выделить € 200 млрд в качестве энергетических субсидий для потребителей, опасаясь, что таким образом они окажутся не у дел. Тревогу вызывает тот факт, что ”отношения стали менее реальными” для обычных французов и немцев, утратив эмоциональную составляющую”, говорит Морис Гурдо-Монтань. Росс отмечает, что граждане каждой из стран реже изучают язык своего соседа. ”Через 10-20 лет у немногих останется глубокое понимание страны-партнера”, - предупреждает эксперт.