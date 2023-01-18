Водитель легковушки устроил ДТП с тремя грузовиками на Кубани

18 янв. 23:52

Три грузовика и одна легковая машина попали в ДТП в Крымском районе Краснодарского края, рассказали в УГИБДД ГУ МВД по региону.

"18 января в Крымском районе в районе 106-го км автодороги Краснодар - Верхнебаканская произошло ДТП с участием четырех автомобилей", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с полуприцепом грузовика MAN. Затем "легковушка" врезалась в грузовик МАЗ, который также выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым DAF с полуприцепом, а потом съехал с дороги, протаранив бетонное ограждение.

В результате с различными травмами был госпитализирован водитель DAF.