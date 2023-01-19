Сеул заигрывает с темой ядерного оружия и давит на США

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его стране, возможно, потребуется ядерное оружие. Но его администрация уточнила, что на самом деле подобных планов нет. По данным Bloomberg, США также пришлось уходить от вопросов репортеров по поводу замечания южнокорейского лидера, а официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заметили, что обе страны стремятся к ”улучшению возможностей расширенного сдерживания”.

Нежелание двух правительств говорить на эту тему, как и заявление Юна, прозвучавшее 11 января на официальном брифинге с министрами обороны и международных дел Южной Кореи, демонстрирует разногласия двух давних партнеров по поводу того, каким образом отвечать на наращивание ядерного арсенала Северной Кореей. Ким Чен Ын испытал рекордное количество баллистических ракет в прошлом году и недавно пообещал ”значительное увеличение” единиц ядерного оружия в стране.

Юн, вероятно, понимает, что продвижение темы ядерного оружия чревато кризисом и санкциями, которые поставят под угрозу осуществление гражданской ядерной программы. Однако акцентирование внимания на этой теме позволит ему оказать давление на США с тем, чтобы они предоставили более конкретные и усиленные гарантии безопасности Сеулу,

- считает Су Ким, бывший аналитик ЦРУ по Корее, которая в настоящее время возглавляет отдел политической практики в консалтинговой компании LMI. ”Вряд ли Юн считает, что США сразу же одобрят идею ядерной Южной Кореи, - поясняет эксперт. - Но он делает превентивные шаги”.

В отличие от Японии, еще одного союзника США, который полагается на американский ”ядерный зонтик”, Республика Корея более открыта к идее приобретения ядерного оружия. По данным опроса, проведенного в прошлом году филиалом Сеульского национального университета, рекордное количество респондентов, 55,5%, поддерживают идею собственной ядерной программы. В 2021 году количество сторонников было на 10% меньше. По словам источника, попросившего не называть его имени, Юну необходима поддержка общества для обеспечения большей безопасности, но он понимает риски продвижения ядерной программы для связей с США. Южная Корея избегает обсуждения данной идеи в ходе официальных консультаций с США, опасаясь усилить напряженность в отношениях с союзником.

На прошлой неделе Юн подчеркнул, что Южная Корея, при желании, может очень быстро создать ядерное оружие, поскольку у нее уже есть ракеты, ядерное сырье и инженерные разработки. Но цена выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия будет огромной

”Если Южная Корея решится задействовать свои значительные научные и промышленные ресурсы, она сможет создать ядерное оружие примерно за два года”, - уверен Марк Фицпатрик, автор книги о возможных участниках ядерного клуба - ”Дремлющие ядерные державы Азии”. ”Южная Корея воздерживается от ядерного варианта из-за решительной оппозиции США, не говоря уже об ущербе ее статусу ”хорошей державы”, которая выступает против ядерного распространения, - объясняет Фицпатрик, научный сотрудник Международного института стратегических исследований. - В дополнение к жесткой критике будут применены санкции”.

Представитель Госдепартамента США, говоря на условиях анонимности, заверил, что администрация Юна четко дала понять, что не продвигает ядерное оружие. США ускоряют темпы развёртывания стратегических активов для обеспечения расширенного сдерживания текущих угроз.

Первым пострадавшим в результате создания ядерного оружия станет энергетическая безопасность Южной Кореи

К 2030 году Юн намерен треть энергогенерации страны перевести на атомные электростанции - ключевой элемент обеспечения нулевых выбросов парниковых газов. Он продвигал атомную энергетику во время президентской кампании и призывал к строительству новых реакторов, отказавшись таким образом от антиатомной политики его предшественника, Мун Чжэ Ина.

К 2030 году правительство Юна собирается построить четыре дополнительных атомных ректора и увеличить срок эксплуатации 10 более старых блоков. Если им не удастся осуществить план, Южная Корея сохранит зависимость от угля и СПГ. Возможно, стране придётся развивать дорогостоящую добычу урана, чтобы обеспечивать сырье для существующих АЭС.

”Поскольку большинство производителей урана - участники Договора о нераспространении, Южной Корее будет чрезвычайно сложно обеспечивать себя необходимым сырьем”, - считает Олли Хейнонен, член аналитического центра Стимсона в Вашингтоне, ранее занимавший должность заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии. По его мнению, комментарий Юна - тактика оказания давления на США с тем, чтобы у Сеула было больше веса в управлении программой ядерного сдерживания.

В начале года Юн сообщил, что его правительство ведет переговоры с США по обеспечению более активной роли Южной Кореи в управлении ядерным оружием, размещенным на Корейском полуострове. Это означает значительное изменение многолетней политики американских союзников в отношении сдерживания Северной Кореи. Его заявление вызвало сопротивление со стороны Вашингтона, который отмахнулся от предложения, подчеркнув, что стороны не обсуждают совместные ядерные учения, поскольку у Южной Кореи статут неядерной державы.

У себя дома Юну приходится убеждать общественность в том, что он делает всё возможное для защиты от агрессии Северной Кореи. В 2021 году Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету с подводной лодки, присоединившись к скромному списку из 7 других государств, продемонстрировавших подобную технологию. Испытанная ракета не предполагает установку ядерной боеголовки.

Согласно рассекреченным американским документам, в 1970-х годах при авторитарном президенте Пак Чон Хи Южная Корея рассматривала возможность создания ядерной программы. Пак отказался от идеи под давлением США.

Сейчас ставки гораздо выше, поскольку Китай, Россия и Северная Корея расширяют свои ядерные арсеналы. Ядерная программа Южной Кореи может побудить Японию и Тайвань, обладающих достаточными возможностями, к аналогичному решению. Хотя администрация Байдена и заявляет, что ”расширенного сдерживания” достаточно, южные корейцы переживают, что как раз МБР Северной Кореи с ядерными боеголовками будут сдерживать США подобно тому, как российское ядерное оружие останавливает НАТО от прямого участия в событиях на Украине, считает Франк фон Хиппель, старший физик-исследователь и почетный профессор общественных и международных отношений программы Принстонского университета ”Наука и глобальная безопасность”.