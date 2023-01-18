Глава "Грузинской мечты" высоко оценил возможное восстановление авиасообщения с Россией

18 янв. 23:25

Возможное возвращение прямых авиарейсов с Грузией со стороны России будет иметь очень важное значение для живущих в РФ грузинских граждан, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он напомнил, что в 2019 году РФ решила прекратить прямые полеты, что негативно отразилось на гражданах Грузии, особенно тех, кто живет в России, а это около миллиона человек - этнические грузины, также азербайджанцы и армяне.

"Конечно, принятое в 2019 году решение очень усложнило их условия [жизни] и положение. Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать", - заявил политик в эфире телеканала Imedi.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в Москве рассчитывают жна скорое возобновление прямого авиасообщения.