В Краснодаре готовятся к строительству главного коллектора 

18 янв. 23:57

Строительство главного канализационного коллектора в краевой столице начнется весной 2023 года, сообщил мэр города Евгений Наумов.

По его словам, на строительство коллектора Краснодар получил 13,5 млрд рублей федеральных средств из Фонда национального благосостояния. «В течение этого года в марте-мае выходим с экспертизы и приступаем к строительству этого большого, жизненно важного для города объекта», - сказал градоначальник «РБК-Краснодар».

Планируется, что коллектор будет построен в 2026 году. Он позволит разгрузить систему водоотведения как в центре, так и развивающихся районах.

Ранее сообщалось, что в краевой столице планируется построить три канализационно-насосные станции и коллектор протяженностью 23,4 км.