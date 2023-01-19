В Актюбинской области появятся три межрайонные больницы

19 янв. 1:33

На базе Хромтауской, Шалкарской, Мугалжарской центральных больниц в Актюбинской области Казахстана будут открыты три межрайонные больницы.

В Хромтауском районе будет открыта многопрофильная межрайонная больница с центром чрескожного коронарного вмешательства, инсультным центром, отделениями травматологической и хирургической помощи 2-го уровня.

Доступ к высокоспециализированной медицинской помощи и обследованию получат жители Каргалинского и Айтекебийского районов, количество обслуживаемого больницей населения увеличится до 88 тысяч человек.

Подобные больницы начнут работать и на базе Шалкарской и Мугалжарской районной больниц.

"Учитывая важность проекта, мы готовы поддержать его. Действует национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», инициированный Президентом. В рамках этой программы мы должны не только укреплять материально-техническую базу сельских медицинских учреждений, но и решать вопрос по обеспечению их кадрами", - сообщил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в регион.