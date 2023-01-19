Дорожная служба на Кубани стала более эффективной 

19 янв. 0:23

Дорожная служба "Каневское дорожно-строительное управление" оценила итоги реализации нацпроекта "Производительность труда" в Краснодарском крае.

Специалистам за полгода при экспертной поддержке Регионального центра компетенций удалось оптимизировать процесс проведения технического обслуживания автомобилей. Внедрено планирование техобслуживание транспорта на предприятии, появилась система предварительной закупки запасных авточастей и расходных материалов. Также за это время были разработаны бланки ежемесячного контроля и порядок подачи предложений сотрудников. Все это позволило увеличить выработку на 14%, а процесс сократился почти на 8 часов.

Предприятие занимается содержанием и ремонтом более 500 км дорог в Каневском и Брюховецком районах Краснодарского края.

"Упорядоченная работа дорожных служб региона - это залог развития территорий, безопасности водителей и пассажиров. Бережливые технологии дают импульс к переходу на более качественный уровень работы, структурирование процессов и повышение корпоративной культуры", - отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.