ООН предотвратил инцидент на границе Израиля и Ливана

18 янв. 22:55

Вертолеты Временных сил ООН в Ливане барражируют на низкой высоте над линией ливано-израильской границы от высот Тиляль-эль-Эдейса до контрольно-пропускного пункта "Бавабат-Фатима", сообщает новостной портал El Nashra.

По его информации, машины были подняты в воздух после предотвращения миротворцами ООН пограничного инцидента в Кфар-Киле напротив поселения Метулла.

Ранее источники в командовании ливанской армии сообщали, что израильское инженерное подразделение, проводившее замену пограничных заграждений возле Метуллы, использовало в ходе работ строительную технику. По словам местных военных, один из экскаваторов после разбора проволочных заграждений заехал на ливанскую сторону.