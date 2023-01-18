ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше

18 янв. 22:43

ТЮРКСОЙ запланировал ряд мероприятий в Шуше в 2023 году, сообщил генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев.

Он напомнил, что решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ Шуша была объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году, в связи с чем в Карабахе состоятся концерты и встречи с участием известных деятелей культуры двух стран.

"На этот год запланирован музыкальный фестиваль Харыбюльбюль, на котором выступят представители различных тюркских народов. Также проведем разные собрания художников, поэтов, фотографов и скульпторов тюркского мира. Это будет великолепный год как для культурной столицы Азербайджана, так и для всего тюркского мира", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Он также добавил, что список мероприятий будет дополняться в течение года.