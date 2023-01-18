Жителей Симферополя ждут широкие сельскохозяйственные ярмарки

18 янв. 22:29

В предстоящие выходные в столице Крыма пройдут расширенные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

"Ярмарки пройдут во всех районах крымской столицы, на каждой будет представлен весь ассортимент сельскохозяйственной продукции, в том числе овощной набор. Перед тем как попасть на прилавки ярмарочных мест, все товары пройдут контроль качества", - рассказала заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург.".

Ярмарки проводятся министерством сельского хозяйства Крыма и муниципальным унитарным предприятием "Метроград".