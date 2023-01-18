Кешбэк по карте "Мир" можно будет получить в туристических локациях в Дагестане

18 янв. 22:18

Владельцам карт "Мир" будет доступен кешбэк при оплате товаров и услуг в туристических местах Дагестана, соответствующее соглашение о запуске проекта "Карта туриста" было подписано главой республики Сергеем Меликовым и гендиректором платежной системы Владимиром Комлевым.

Как написал Меликов в своем Telegram-канале, владельцы карты "Мир" любого банка получат кешбэк в рублях при оплате товаров и услуг на туробъектах и в магазинах - участниках проекта, зарегистрировавшись на портале визитдагестан.рф.

"Это только начало нашей совместной работы. Владимир Валерьевич рассказал и о других продуктах, которые мы в будущем сможем внедрить в Дагестане. Партнерские отношения с такой крупной платежной системой, как "Мир", помогут реализовать еще не один интересный проект", - подчеркнул глава региона.