Лайнеру с россиянами на борту разрешили пришвартоваться в турецком порту

18 янв. 21:58

Лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту получил разрешение на швартовку в турецком порте, рассказал его капитан Денис Павлюк.

По его словам, сегодня вечером погодные условия улучшились.

"Портовые власти закончили работу по осмотру корпуса судна Astoria Grande и его механизмов в связи с инцидентом касания защитных кранцев причалов и, подтвердив исправность, дали разрешение на швартовку", - цитирует капитана ТАСС.

Павлюк уточнил, что завтра утром после швартовых операций пассажиры выйдут на берег. В тот же день судно снова отправится в путь в следующий по маршруту город Орду.

"Прибытие в Сочи также планируется по расписанию 21 января", - добавил капитан.

Напомним, сегодня при швартовке турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами осуществило касание кранцевой защиты причала порта Амасра, после чего капитан принял решение продолжить швартовку только после улучшения погоды.

Угрозы для безопасности пассажиров нет.