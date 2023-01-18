В Северной Осетии появится технопарк 

18 янв. 21:07

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и руководство Северной Осетии создадут на территории региона технопарк для разработки, внедрения и выпуска высокотехнологичной продукции.

«Как пояснил министр промышленности и инвестиций Северной Осетии Владимир Марзоев, в результате взаимодействия с Ростехом в Северной Осетии появится новая промышленная площадка, где будут заниматься разработкой, внедрением и выпуском высокотехнологичной продукции. Это важный этап развития для современной промышленности региона, поскольку дает возможность объединить богатый опыт североосетинской радиоэлектроники и новые возможности госкорпорации», - сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.

По словам премьера республики Бориса Джанаева, также идет работа по строительству индустриального парка.