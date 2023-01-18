В Ипатовском округе Ставрополья заработает новый животноводческий комплекс

18 янв. 21:52

Россельхозбанк выдели 5,3 млрд рублей кредитов для строительства крупного животноводческого комплекса в Ипатовском округе Ставрополья, сообщили в пресс-службе банка.

"Строить комплекс по воспроизводству и откорму КРС (крупного рогатого скота) в количестве до 21 тыс голов будет ГК "Агрико", средства выделены в том числе и на строительство оросительных систем для создания кормовой базы КРС площадью до 4 тыс га", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Реализация проекта "Ставропольская говядина" является одним из элементов вертикально-интегрированного производственного цикла, который формируется ГК "Агрико", обеспечивающего стабильные поставки сырья в необходимых объемах на свой мясоперерабатывающий комплекс", - отметила первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Ожидается, что комплекс по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота выйдет на производственную мощность в 2028 году. По проекту планируется разведение герефордской и абердин-ангусской пород коров.