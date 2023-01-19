Россия перенаправляет арктическую нефть Китаю и Индии

Европейские санкции против российской нефти привели к перенаправлению ее значительных объемов с морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) ”Приразломная”, ведущей добычу на российском арктическом шельфе, в Китай и Индию. Сейчас три судна направляются из Мурманска в Китай. По прогнозам экспертов, в 2023 году экспорт в Азию увеличится также и по Северному морскому пути.

High North News пишет, что ограничения ЕС в отношении российского нефтегазового сектора углубляют и ускоряют развитие энергетических связей РФ с Китаем и Индией. В результате очередных, вступивших в силу 5 декабря 2022 года санкций, запрещающих морской импорт российской нефти, арктические поставки теперь почти полностью предназначены для Азии. В декабре как минимум шесть танкеров отправились с места расположения плавучего терминала Умба (недалеко от Мурманска) в Индию. Еще три судна в настоящее время идут в Китай. 16 декабря 2022 года нефтяной танкер ”Николай Зуев” отчалил от Умбы и направился в сторону китайского Циньчжоу, куда он должен добраться 28 января. Танкер ”Браво” отправился в Циндао 20 декабря, прибытие ожидается 2 февраля, а ”Гладиатор”, тоже направляющийся в Циндао, вышел из Мурманска 29 декабря и должен прибыть в порт назначения в феврале.

Европа, по сути, полностью вне игры, говорит Виктор Катона, ведущий нефтяной аналитик из Kpler, компании, занимающейся сбором данных о сырьевых рынках. Еще один покупатель - Индия, она активно экспортирует Urals из "Ворот Арктики".

Три вида арктической нефти

Плавучее нефтехранилище "Умба" в Мурманске используется как перевалочный пункт для трех видов арктической нефти. Терминал "Ворота Арктики" в акватории Обской губы загружает Novy Port, средне-легкий сладкий сорт, названный по Новопортскому месторождению. К западу от "Ворот Арктики", в Печорском море, Варандейский терминал отгружает легкую и сладкую нефть с тем же названием. Также в Печорском море, в 60 км от берега единственная в мире морская ледостойкая стационарная платформа ”Приразломное” производит и отгружает тяжелый сорт ARCO с повышенным содержанием серы.

До европейских санкций против российской нефти ARCO поставлялась Великобритании и Нидерландам, а Novy Port в основном предназначался для Нидерландов

Согласно данным, накануне даты вступления ограничений в силу (5 декабря 2022 года), поставки начали переправляться на Восток. В среднем Россия экспортирует около 275 тыс. баррелей арктической нефти через терминал "Умба". По последним имеющимся данным, европейские санкции не повлияли на объемы нефти, проходящей через данный перевалочный пункт. ”Российский нефтяной экспорт в основном не изменился после введения ценового потолка”, - подтвердил Катона.

Экспорт через Арктику укорачивает маршрут

Путь из Мурманска в Циндао занимает 45-50 дней. Более длинный маршрут по сравнению с европейским означает более высокую стоимость доставки, объясняет Катона. Но поскольку Европа больше не рассматривается, как покупатель, продавцам приходится искать другие рынки для своей продукции и, по крайней мере сейчас, предлагать Азии российскую нефть со скидкой.

В 2023 году Россия будет стремиться отправлять арктическую нефть по Северному морскому пути (СМП) вместо того, чтобы обходить всю Европу и проходить через Суэцкий канал.

В прошлом году в Китай была осуществлена пробная доставка нефти по СМП. ”В ноябре судно ”Василий Динков” осуществило тестовую доставку по СМП, у которого серьезное преимущество: маршрут значительно короче. Путь из Умбы в Жичжао занимает всего 30 дней по СМП, в то время как на огибание Европы и большей части Азии уходит 40-45 дней. Когда условия вновь будут благоприятными для использования данного маршрута, поставок по нему будет осуществляться определенно больше”, - уверен Катона.

В настоящее время Россия занята закупкой более 100 нефтяных танкеров, стремясь обойти западные санкции. По мнению Катоны, это означает, что СМП будет использоваться более активно. ”Думаю, маршрут будет использоваться гораздо чаще, особенно сейчас, когда Россия активно покупает танкеры, а доступность ее судов гораздо шире”, - объясняет Катона. При отправке нефти в Азию по СМП танкеры будут напрямую уходить на Восток, не заходя на перевалку в "Умбу".

Китай закупает российские нефти и газ

Увеличение поставок российской арктической нефти в Китай сигнализирует об очередном витке усиления энергетического сотрудничества между двумя странами. В 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Китая, обогнав традиционного партнера - Саудовскую Аравию. Импорт российской нефти Китаем в прошлом году вырос на 50%, и тенденция будет поддержана новыми арктическими поставками. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в декабре, что энергетическое партнерство - один из краеугольных камней двустороннего сотрудничества. ”Китай намерен работать с Россией над дальнейшим сближением и сотрудничеством в энергетическом секторе”, - пояснил Си.

Энергетическое партнерство двух стран не ограничивается нефтью. В 2022 году Китай стал крупнейшим импортером СПГ, а Россия поставила рекордные объемы с проекта Ямал СПГ.