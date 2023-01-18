Европейские СМИ рассказали детали новой миссии ЕС в Армении

18 янв. 21:21

Европейский союз намерен отправить на границу Армении с Азербайджаном новую миссию из ста наблюдателей, пишет европейское издание Politico, ссылаясь на источники в дипломатической службе ЕС.

По словам источника, Брюссель достиг взаимного понимания с Ереваном о необходимости возобновления присутствия, однако прежнее "было слишком скромным".

"Теперь в регион будет направлено до 100 наблюдателей в рамках полноценной миссии по общей политике безопасности и обороны", - указал он.

Источник добавил, что проект миссии, срок действия мандата которой составит два года, будет направлен на утверждение в комитет по политике и безопасности в Брюсселе.