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Все детские лагеря станут круглогодичными на Ставрополье

Все детские лагеря станут круглогодичными на Ставрополье

Ставрополье вошло в число пилотных регионов федерального проекта по расширению возможностей детских лагерей, такое сообщение распространила пресс-служба губернатора края.

Глава региона Владимир Владимиров напомнил, что президент России Владимир Путин дал задачу развивать детский отдых и туризм, для достижения этой цели край был включен в перспективный проект по созданию детских круглогодичных лагерей.

"Первая площадка выбрана, требуются большие вложения в короткие сроки", - отметил он.

Владимиров пояснил, что реализация проекта стартует с реконструкции детского образовательного центра "Гренада" возле Невинномысска.

"Мы справимся и постепенно будем переводить все наши детские лагеря в круглогодичный режим работы", - указал губернатор.

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