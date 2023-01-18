Все детские лагеря станут круглогодичными на Ставрополье

18 янв. 20:46

Ставрополье вошло в число пилотных регионов федерального проекта по расширению возможностей детских лагерей, такое сообщение распространила пресс-служба губернатора края.

Глава региона Владимир Владимиров напомнил, что президент России Владимир Путин дал задачу развивать детский отдых и туризм, для достижения этой цели край был включен в перспективный проект по созданию детских круглогодичных лагерей.

"Первая площадка выбрана, требуются большие вложения в короткие сроки", - отметил он.

Владимиров пояснил, что реализация проекта стартует с реконструкции детского образовательного центра "Гренада" возле Невинномысска.

"Мы справимся и постепенно будем переводить все наши детские лагеря в круглогодичный режим работы", - указал губернатор.