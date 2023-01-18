В "Грузинской мечте" оценили возможность восстановления прямых полетов в Россию

18 янв. 20:28

В правящей партии "Грузинская мечта" позитивно оценили возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией. Соответствующее заявление сделал депутат Рати Ионатамишвили.

"Наше общество прекрасно знает, что это в свое время была своего рода санкция, введенная Россией против Грузии. Если они отменят эту санкцию, я думаю, так будет лучше для миллиона наших соотечественников", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил развитие контактов между жителями обеих стран и выразил надежду, что прямое авиасообщение с Грузией скоро возобновится.