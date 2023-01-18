Пьяный дебошир остановил в Узбекистане рейс Москва – Гоа

18 янв. 20:21

Следовавший из Москвы в Гоа самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в узбекском Угренче из-за дебошира, сообщил представитель Uzbekistan Airports.

"Экипаж рейса "Аэрофлота AFL-236 Москва-Гоа запросил экстренную посадку в запасном аэропорту Ургенча. Причина - пьяный дебошир на борту самолета", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, посадка самолета Boeing 777-300 в 18:29 мск прошла штатно. Полиция доставила дебошира в аэропорт. Как добавили в компании, самолет с 355 пассажирами вылетит из Ургенча к месту назначения в ближайшее время.