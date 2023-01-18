ЦБ РФ создал мобильную игру по управлению всепланетным банком

18 янв. 19:59

Центральный Банк России создал мобильную игру "Экономикум", где нужно управлять всепланетным центральным банком. Такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

Игроку нужно будет управлять всепланетным ЦБ, "общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями".

Управляющему предстоит выносить решения по ключевой ставке, справляться с инфляцией и искать грабителя банка.

В пресс-службе уточнили, что действие происходит на выдуманной планете Инфурсии, однако все проблемы и задания максимально близки к реальности.

"Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", - добавляется в сообщении.