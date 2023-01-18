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ЦБ РФ создал мобильную игру по управлению всепланетным банком

ЦБ РФ создал мобильную игру по управлению всепланетным банком

Центральный Банк России создал мобильную игру "Экономикум", где нужно управлять всепланетным центральным банком. Такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

Игроку нужно будет управлять всепланетным ЦБ, "общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями".

Управляющему предстоит выносить решения по ключевой ставке, справляться с инфляцией и искать грабителя банка.

В пресс-службе уточнили, что действие происходит на выдуманной планете Инфурсии, однако все проблемы и задания максимально близки к реальности.

"Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", - добавляется в сообщении.

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