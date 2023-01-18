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От взрыва газа в Чечне пострадали мать и трое детей

От взрыва газа в Чечне пострадали мать и трое детей

Мать с тремя детьми пострадала в результате взрыва газа в Чечне, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Пострадавших из станицы Червленной доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. Как заявили в ведомстве, дети и их мать могли стать жертвами утечки газа в частном доме. По предварительным данным, причиной газа стал поврежденный шланг, по которому газ подавался в камин. 

"После случившегося заведено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

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