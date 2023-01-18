Годовая инфляция понемногу снижается в России

18 янв. 19:51

Инфляция в РФ в годовом выражении на 16 января немного замедлилась и составила 11,57%, сказано в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 10 по 16 января 2023 года (7 дней) инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января (9 дней). Среднесуточный рост цен также замедлился до 0,021% после роста на 0,027%", - говорится в нем.

Неделей ранее, на 9 января, годовая инфляция составляла 11,65%.

В обзоре также отмечено, что темпы инфляции на продукты питания на отчетной неделе замедлились до 0,22% с 0,57% неделей ранее, прежде всего благодаря замедлению роста цен на плодоовощную продукцию и околонулевого роста стоимости остальных продуктов.