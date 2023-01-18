Азербайджан озеленяет энергетику

Сфера возобновляемой энергетики в Азербайджане развивается быстро. В Баку взяли курс на "озеленение" энергетики еще десять лет назад. С тех пор доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране стабильно росла. Сейчас Азербайджан ведет переговоры с зарубежными партнерами по строительству гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций и инфраструктуры, а также развитию геотермальной энергетики и биоэнергетики, в том числе на своих освобожденных территориях.

В прошлом году производство Азербайджаном электроэнергии из возобновляемых источников превысило 1,9 млрд кВт/ч, причем их доля в общей генерации достигла 17%. Надо заметить, что к 2030 году Азербайджан намерен довести долю возобновляемых источников энергии до 30%, что позволит ему стать страной ”зеленого” роста с чистой окружающей средой. Промежуточная цель составляет 24% к 2026 году.

Как сообщил на этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев, потенциал ВИЭ в республике оценивается почти в 200 ГВт. Из них на суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на освобожденных территориях, а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Несколько дней назад Masdar и SOCAR подписали соглашения о разработке в Азербайджане проектов морской ветроэнергетики и водорода мощностью 2 ГВт, солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт. Причем Masdar уже реализует один проект в Азербайджане - солнечную электростанцию “Гарадаг” мощностью 230 МВт. Ожидается, что в эксплуатацию ее введут уже осенью. В Джебраильском районе также строится солнечная электростанция “Шафаг” мощностью 240 МВт. Саудовская ACWA Power участвует в проекте строительства ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" установленной мощностью 240 МВт.

В сфере ВИЭ акцент сделан на развитие гидропотенциала, особенно на строительстве малых ГЭС в Карабахе

В 2021 году на освобожденных территориях восстановили четыре ГЭС с общей генерирующей мощностью в 20 МВт. Всего на освобожденных землях построили 11 ГЭС мощностью около 55 МВт. Уже завершаются работы на пяти малых ГЭС в Кельбаджарском районе. Всего сейчас строится семь ГЭС, а планируется довести их количество до 50 станций. Строительство гидроэлектростанций "Худаферин" мощностью 100 МВт и "Гыз Галасы" - 40 МВт планируется завершить к 2025 году.

По мнению Алиева, соглашения и меморандумы, подписанные с международными энергетическими компаниями (Masdar, ACWA Power, BP и Fortescue Future Industries), позволят Азербайджану производить до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии. По итогам 2022 года Азербайджан экспортировал более 3 млрд кВт/ч электроэнергии, а импортировал - 137,1 млн кВт/ч. В прошлом году экспорт электроэнергии из АР составил 1 млрд 673,4 млн кВт/час, импорт - 151,6 млн кВт/час. Таким образом, в 2022 году экспорт увеличился на 79,5%, а импорт - сократился на 9,6%. В ближайшие два года минэнергетики Азербайджана будет изучать и оценивать перспективы использования ВИЭ, включая гидроэнергетику, геотермальную энергетику и биоэнергетику, а также водородные технологии и проведение мероприятий по хранению и гидроаккумуляции энергии.

Одним из преимуществ расширения использования ВИЭ станет экономия природного газа, экспорт которого можно будет нарастить в дополнение к поставкам ископаемого топлива, давно поступающего на зарубежные рынки

Кроме того, планируется экспорт и “зеленой” энергии. В декабре Азербайджан, Венгрия, Грузия и Румыния подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии, которое предусматривает прокладку подводного электрокабеля через Черное море.

Причем альтернативные источники энергии начали использоваться населением Азербайджана и в повседневной жизни. В Карабахе и Восточном Зангезуре уже стартовал переход на альтернативные источники энергии в быту посредством установки солнечных панелей на крышах зданий в рамках плана мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях АР в 2022-2026 годах. Ожидается, что в будущем практика перехода на возобновляемую энергетику для нужд населения распространится и на остальную территорию Азербайджана.

Подписание соглашений в области ВИЭ с зарубежными компаниями способствует укреплению сотрудничества, вносит вклад в работу по сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане и устойчивому экономическому развитию страны. Таким образом, развитие альтернативной энергетики станет мощным бустером для азербайджанской экономики, а также привлечет международное финансирование и поможет обеспечить энергобезопасность партнеров.