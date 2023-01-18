МИД Азербайджана призвал Ереван отказаться от провокационных заявлений

18 янв. 19:27

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна, сказавшего, что якобы "уже месяц Ереван ожидает ответа от Баку в связи с предложениями по мирному договору", а также заявившего о "приостановке переговоров азербайджанской стороной".

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде пояснил, что такие заявления Еревана вызывают удивление, так как именно Азербайджан выступает инициатором нормализации отношений между Баку и Ереваном, в том числе заключения мирного договора.

"Хотелось бы еще раз напомнить армянской стороне, что переговоры по мирному соглашению идут не так, как это представлено Арменией. Известно, что текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года на встрече в Женеве и обсуждения по документу продолжились в Вашингтоне. Несмотря на согласие провести третью встречу в качестве продолжения переговорного процесса 23 декабря 2022 года в Москве, именно армянская сторона в одностороннем порядке не участвовала во встрече, к сожалению, тем самым нарушив переговорный процесс", - напомнил он.

Дипломат подчеркнул, что Баку готов к подписанию мирного соглашения на основе пяти базовых принципов мирного процесса, а также к проведению в короткие сроки новой встречи по переговорам в качестве инициатора подготовки текста данного соглашения.

"Азербайджанская сторона ждет от Армении согласия на проведение очередной встречи с целью переговоров по тексту мирного договора, а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу", - заключил Айхан Гаджизаде.