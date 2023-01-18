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Фонд национального благосостояния сократился почти на триллион за месяц

Фонд национального благосостояния сократился почти на триллион за месяц

Объем российского Фонда национального благосостояния на 1 января текущего года составил 10 трлн 434,58 млрд рублей ($148,35 млрд) - это 7,8% ВВП, прогнозируемого на минувший год, такое сообщение распространил Минфин РФ.

На 1 декабря объем фонда равнялся 11 трлн 389,508 млрд рублей ($186,486 млрд), что составляет 8,5% ВВП, прогнозируемого на прошлый год. Соответственно, за декабрь он уменьшился на 954,93 млрд рублей.

В этом месяце часть средств ФНБ на счетах в ЦБ РФ - 28,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен - была реализована за 2,412 трлн рублей, которые пошли на единый счет федерального бюджета для финансирования дефицита. В результате на счетах по учету средств фонда в Центральном банке России в фунтах и иенах оказались нулевые остатки.

В октябре и ноябре на финансирование дефицита бюджета из фонда были переданы 560 млрд рублей, и за год этот объем составил почти 3 трлн рублей, что соответствует прежним планам.

Объем ликвидных активов фонда в декабре также уменьшился - до эквивалента 6,133 трлн рублей, или $87,189 млрд, то есть 4,6% ВВП, добавили в Минфине. Месяц назад объем ликвидных активов равнялся 5,7% ВВП (7 трлн 601,763 млрд рублей, или $124,468 млрд).

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