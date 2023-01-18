Из горящего петропавловского супермаркета эвакуировали 250 человек

18 янв. 18:35

В петропавловском супермаркете "Магнум" вспыхнул пожар, 250 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба ДЧС по области.

"18 января в 10 часов 44 минуты на телефон "101" поступила информация о пожаре на первом этаже супермаркета "Магнум" по улице Муканова, 53. Учитывая, что данный торговый дом является объектом с массовым пребываем людей, к нему были направлены пожарные подразделения по повышенному номеру вызова", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли к месту возгорания в 10:47 по местному времени. Огонь потушен в 12:04. Площадь пожара составила 30 кв м. Жертв и пострадавших нет.

Для проведения проверки из здания временно эвакуировали 250 человек. Некоторым потребовалась помощь представителей психологической службы.