Мирзоян: Армения поддержит решение ЕС о новой мониторинговой миссии

18 янв. 18:33

Ереван поддержит решение Европейского союза об отправке новой мониторинговой миссии на границе Азербайджана и Армении, если оно будет принято в Брюсселе, сообщил на правительственном часе в парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Соответствующий вопрос ему задала депутат от "Гражданского договора" Лилит Минасян.

Глава МИД Армении добавил, что первый мониторинг Евросоюза, прошедший на границе с Азербайджаном с 26 октября по 19 декабря, сыграл большую роль в предупреждении роста напряженности и будущих обострений.

"Думаю, излишне говорить, что при принятии решения о новой полноценной мониторинговой миссии мы только поддержим ее, а на месте наладим широкое сотрудничество с составом миссии", - цитирует Мирзояна Sputnik Армения.